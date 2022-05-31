أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 07:26
31/05/2022 07:26:58
الان عون وهادي أبو الحسن امينا سرّ لمجلس النواب
الان عون وهادي أبو الحسن امينا سرّ لمجلس النواب
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LBCI News Lebanon
فاز النائب هادي أبو الحسن بمنصب أمين السرّ "الدرزي عرفًا" لمجلس النواب والان عون بمنصب أمين السرّ "الماروني عرفًا" لمجلس النواب.
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