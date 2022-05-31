أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 07:26
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الان عون وهادي أبو الحسن امينا سرّ لمجلس النواب

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الان عون وهادي أبو الحسن امينا سرّ لمجلس النواب
Lebanon News
فاز النائب هادي أبو الحسن بمنصب أمين السرّ "الدرزي عرفًا" لمجلس النواب والان عون بمنصب أمين السرّ "الماروني عرفًا" لمجلس النواب.
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