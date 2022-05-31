أمن الدولة ينظم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات ويوقف صرافين متجولين

اليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

قامت دوريّة لأمن الدولة بعمليّة كشف على مولدات في كسروان، كانت قد وصلت عدّة شكاوى بحق أصحابها، من مواطنين تعرضوا للغبن أو الإبتزاز، وتمّ تنظيم محضرَي ضبط بحق صاحبَي مولدين في السّهيلة كما في فيطرون، بحضور مندوب عن وزارة الإقتصاد.



كذلك في الأشرفية بعد تفاقم قضية إطفاء يبتز بها صاحب مولد زبائنه في محلّة مار مخايل، وبعد شكاوى متعدّدة وصلت إلى مكتب أمن الدولة في بيروت، قامت دورية بالكشف على المولد وتم تنظيم محضر ضبط بحق صاحبه، وفي صيدا، أوقفت أمن الدّولة صرافين متجولين يقومون ببيع الدولار في السوق السوداء، وتمّ تحويلهم إلى القضاء المختصّ.