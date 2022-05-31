عون استقبل رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه: أتمنى ان يتمكن المجلس الجديد من مواجهة التحديات

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تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الصعد والمساهمة في انقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة مما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد".كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ونائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس النواب: الان عون، ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان وكريم كبارة الذين زاروا قصر بعبدا لمناسبة انتخابهم، وذلك وفقا للتقليد.وكان الرئيس بري وصل قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم الى قصر بعبدا، واستعرض ثلة من لواء الحرس الجمهوري في الباحة الخارجية، قبل ان يتوجه الى مكتب الرئيس عون الذي استقبله عند المدخل وعقد معه خلوة هنأه خلالها على انتخابه، متمنيا له التوفيق. وتناول البحث مواضيع تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة وكيفية معالجة القضايا المختلفة العالقة.وعما اذا كان الحديث مع الرئيس عون تناول الاستشارات النيابية الملزمة، اكتفى الرئيس بري بالقول: "من دون شك".