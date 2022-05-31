النائب وليام طوق: كنت الصوت الأبيض الأمين على خيارات أهلي

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اعتبر النائب وليام طوق أنه لم تكد تنتهي جلسة مجلس النواب حتى سارع أصحاب التوقعات وقارئي الارقام الى اجراء الحسبة التي تتناسب ورغباتهم مطلقين العنان لتحريف الحقائق ومحاولة تضليل الرأي العام .وأوضح طوق، في بيان، أن بعد مشاركته في اولى جلسات المجلس النيابي اليوم كنائب منتخب عن بشري الجبة كان الصوت الأبيض الأمين على خيارات أهله والصادق المنسجم مع قناعاته وخياراتهم السياسية، وقال: وكم تمنيت لو شهدت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب منافسة فعلية بين عدة مرشحين لهذا المنصب بهدف تحقيق مبدأ الخيار الديمقراطي الحر.وأضاف: لو تأمنت المنافسة المشروعة لظهرت خبايا بعض القوى السياسية التي تدّعي استقلالية القرار. وهي كانت قد اصطفت الى جانب التسويات ولجأت الى المخارج السياسية وليس الديمقراطية منها.ورأى أنه "ليس مستغربا ًان تلجأ هذه القوى ومنذ الجلسة الاولى الى القاء فشلها ورمي التهم في وجه الاخرين لا بل الاقتراع عنهم في الصندوق كما تظهّر في عملية الانتخاب".ولفت الى أنه "عوضاً عن مد جسور التعاون النيابي لما فيه مصلحة بلادنا إتخذت هذه القوى دور تزييف الحقائق وبث الشائعات وعبر طرق مختلفة".وتمنى للمجلس الجديد انطلاقة مثمرة في ولايته "التي سوف نسعى الى ان نكون فيها صوتاً يخرج وطننا الحبيب من ازماته"، بحسب البيان.