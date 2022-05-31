أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 12:13
31/05/2022 12:13:51
سرقة كابلات كهرباء محول التغذية في بلدتي الطيبة والخيام
كهرباء لبنان تتقدم بشكوى
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LBCI News Lebanon
أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بمحول التغذية الكهربائية في بلدتي الطيبة والخيام - تلة حمامص.
وتقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بشكوى لدى مخفري عديسة والخيام وقدرت قيمة الاسلاك المسروقة بحوالي الـ 1500 دولار اميركي.
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