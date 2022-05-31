سرقة كابلات كهرباء محول التغذية في بلدتي الطيبة والخيام

أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بمحول التغذية الكهربائية في بلدتي الطيبة والخيام - تلة حمامص.وتقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بشكوى لدى مخفري عديسة والخيام وقدرت قيمة الاسلاك المسروقة بحوالي الـ 1500 دولار اميركي.