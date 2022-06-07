سلسلة لقاءات لوزير الخارجية والمغتربين..فماذا تضمّنت؟

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بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولصوي في زيارة الوزير بوحبيب الى بروكسل وواشنطن ونيويورك حيث التقى مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وبحث معه في العلاقات الثنائية والمساعدات العديدة التي تقدمها تركيا للبنان .والتقى الوزير بوحبيب مدير معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل سيث Unitar ومدير قسم الديبلوماسية المتعددة الاطراف اللبناني الاصل ربيع الحداد، وتم البحث في الآفاق المستقبلية والاستفادة من قدرات المعهد في تنمية القدرات الوطنية اللبنانية.وفي إشارة الى ان اليونيتار هو تابع للامم المتحدة ويعمل على مساعدة الدول في تدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع العام، وعلاقة لبنان بهذا المعهد قديمة ومتينة ويقوم حاليا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بتدريب مجموعة من الديبلوماسيين وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة.