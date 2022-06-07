أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 07:02
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سلسلة لقاءات لوزير الخارجية والمغتربين..فماذا تضمّنت؟

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سلسلة لقاءات لوزير الخارجية والمغتربين..فماذا تضمّنت؟
Lebanon News
بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولصوي في زيارة الوزير بوحبيب الى بروكسل وواشنطن ونيويورك حيث التقى مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو  وبحث معه في العلاقات الثنائية والمساعدات العديدة التي تقدمها تركيا للبنان .

والتقى الوزير بوحبيب مدير معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل سيث  Unitar ومدير قسم الديبلوماسية المتعددة الاطراف اللبناني الاصل ربيع الحداد، وتم البحث في الآفاق المستقبلية والاستفادة من قدرات المعهد في تنمية القدرات الوطنية اللبنانية.
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وفي إشارة الى ان اليونيتار هو تابع  للامم المتحدة ويعمل على مساعدة الدول في تدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع العام، وعلاقة لبنان بهذا المعهد قديمة ومتينة  ويقوم حاليا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بتدريب مجموعة من الديبلوماسيين وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة.
 
واستقبل الوزير بوحبيب سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية.
 
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