نكد بعد لقائه الراعي: نتمنى على الدولة المساعدة للقيام بهذا المشروع للانتهاء من معضلة الكهرباء

الإعلان

أعلن مدير كهرباء زحلة اسعد نكد بعد لقائه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ان "الزيارة هي لاخذ توجيهات وبركة صاحب الغبطة".وقال نكد: "اطلعناه خلال الزيارة على مشكلة الكهرباء والانارة في زحلة لاسيما وان عقد تشغيل كهرباء زحلة ينتهي آخر هذا العام ويعود الى مؤسسة كهرباء لبنان"، مشيراً الى انه لا يمكن تأمين التيار الكهربائي للمواطنين في ظل الوضع الذي نحن فيه اليوم في لبنان اذ ان مصرف لبنان لم يعد قادرا على المساعدة وتأمين الاموال لموضوع الكهرباء في ظل الانهيار الحاصل في المؤسسة، والخارج لن يساعدنا في هذا الموضوع ان لم تتم الاصلاحات المطلوبة من قبل البنك الدولي، وعندما سينفذ المخزون من المازوت العراقي ستعود العتمة والانقطاع التام للتيار كما حصل في الايام العشرة الماضية.واكد نكد ان الحل الوحيد هو اولا بطاولة حوار للكهرباء واتخاذ قرار سياسي لحل هذه الازمة والسير بالامركزية الكهربائية، وثانيا ضرورة اعتماد الطاقة الشمسية في موضوع الكهرباء اذ ان لبنان يتمتع بالشمش على مدى ايام السنة ولا نستعمل هذه الطاقة كما يجب، وانا مستعد لانتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية اذا ما مدد لي عقد التشغيل عشر سنوات، فننتهي من قصة المازوت والتلوث والفيول ونؤمن للمواطنين طاقة بديلة نظيفة ومع الطاقة الشمسية يصبح المواطن مستقلا ليس بحاجة لاحد.وتمنى على الدولة المساعدة للقيام بهذا المشروع للانتهاء من معضلة الكهرباء.