رئيس الجمهورية تابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد تحركات سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال Energean Power قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.وفي هذا السياق، علم ان الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، سيصل الى بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن.وتلقى الرئيس عون تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية.الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وعمل المحاكم ومواضيع تختص بوزارة العدل.واستقبل الرئيس عون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الامم المتحدة للتدريب والابحاث UNITAR نيخيل سيث NIKHIL SETH والمسؤول عن قسم الدبلوماسية المتعددة الأطراف في المعهد السيد ربيع الحداد، حيث اطلع على نشاطات المعهد والدورات التي ينظمها في عدد من دول العالم، والورشتين التدريبيتين حول الدبلوماسية التجارية للدبلوماسيين العاملين في لبنان اللتين تقامان في بيروت بالتعاون مع منطمة "الاسكوا".واعرب سيث عن رغبة المعهد في تعزيز عمله في لبنان والاستجابة للطلبات التي تقدمها الدولة اللبنانية في اطار حاجاتها، لافتاً الى ان لدى المعهد 270 نوعاً من التدريب والدراسات والدورات التي تغطي جميع مجالات الحياة وحاجات الدول.وأشار الى ان لبنان مهتم بالدورات التدريبية في مجالات تعزيز المهارات في ميدان التواصل والتفاوض، حيث تم ارسال وحدات عمل من المعهد الى بيروت للتعاون مع الحكومة اللبنانية، لا سيما في مجالات التنمية والتدريب.ورحب الرئيس عون بسيث متمنيا له التوفيق في زيارته الى لبنان، معرباً عن تقديره لما يقوم به معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR منذ نحو 60 عاماً والاهمية التي يمثلها كذراع تدريبية للأمم المتحدة في الدول النامية بشكل خاص، فضلاً عن أهمية الميادين والمواضيع التي يتم التدريب عليها، سواء لجهة تدريب الدبلوماسيين او شؤون التنمية المستدامة والبيئة وإدارة النفايات والمواد الكيماوية وتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والبشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.واكد الرئيس عون على أهمية تعزيز التعاون مع المعهد، لافتاً الى ان لبنان يحتاج بشكل خاص الى زيادة الوعي والتدريب في مجال الفساد نظراً لضرورة محاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات وتحصين الإدارات الرسمية. وأشار رئيس الجمهورية الى اعتماد لبنان على الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة على كل الصعد للتعافي وإعادة النهوض، خصوصاً بعد سلسلة الازمات غير المسبوقة التي تعرض لها. ونوّه رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه السيد الحداد في نشر اهداف المعهد ودوره الرائد.الى ذلك، كرّم الرئيس عون الراحل مسعود الاشقر، بمنحه وسام الارز الوطني من رتبة فارس سلّمه الى ارملته السيدة غريتا الاشقر في حضور رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وعدد من افراد العائلة واصدقاء الراحل.ورحب الرئيس عون بالمطران عبد الساتر وافراد العائلة واصدقائها، مستذكراً الاوقات التي جمعته بالراحل مسعود الاشقر ، خصوصاً خلال الحرب الاهلية والايام الصعبة التي عاشها لبنان واللبنانيون. ونوه الرئيس عون بالخصال التي كان يتمتع بها الراحل، لاسيما الشجاعة واخلاصه لأصدقائه وحبه للوطن. وقال:" كنا نعتز بصداقته التي بقيت بيننا لآخر يوم من عمره، لأنه كان رجلاً محبًا ووفيًا".وتلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة اجراء الانتخابات النيابية، ومنها برقية من رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم.