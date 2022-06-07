نصار عرض مع كلاس سبل التعاون المشترك بين السياحة والشباب والرياضة

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إلتقى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، وعرضا لسبل التعاون المشترك بين وزارتي السياحة والشباب والرياضة لما لهما من دور تكاملي وتشاركي في عملهما، خصوصًا بعد إعلان بيروت عاصمة للشباب العربي 2022.من جهة ثانية، بحث نصار مع وفد من أصحاب بيوت الضيافة في لبنان كيفية تفعيل التنسيق بينهم وبين الوزارة عبر تأسيس تجمع أو نقابة تختص بهم وبشؤونهم، وأكد أن دور بيوت الضيافة في لبنان والعالم أجمع بات أساسيًا في القطاع السياحي، حيث يلجأ السياح إلى اعتمادها كخيار لهم خلال جولاتهم السياحية نسبة إلى ما تعكسه من الصورة الحقيقية عن السياحة في كل دولة.كذلك، تم تداول المسح الشامل الذي أجرته وزارة السياحة لبيوت الضيافة في المناطق اللبنانية كافة والذي ستستخدمه الوزارة من أجل الترويج لهذه البيوت وتسليط الضوء عليها.وقد شكر أصحاب البيوت لوزير السياحة دعمه لهم، وخصوصًا للإستراتيجية الموضوعة من قبله والتي تهدف إلى تطوير هذه المؤسسات.