قائد الجيش إلتقى وزير الإقتصاد وفرونتسكا وعلوي

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LBCI News Lebanon

إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka.



كذلك إستقبل سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي ثم وزير الإقتصاد أمين سلام، وتم تداول شؤون مختلفة.