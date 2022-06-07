أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 08:28
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حميه إستقبل وولفغانغ أيغنر: مرافق وزارة الأشغال مستعدة للتعاون لضمان أمن وسمعة لبنان في العالم

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حميه إستقبل وولفغانغ أيغنر: مرافق وزارة الأشغال مستعدة للتعاون لضمان أمن وسمعة لبنان في العالم
Lebanon News
إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه المنسق الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة وولفغانغ أيغنر، وبحث معه شؤونًا لوجستية معنية بتسهيل عمل المكتب في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بتجهيز بنى تحتية لازمة له لتسهيل تعاونه مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة المخدرات والجريمة.
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وأكد حميه أن مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل على استعداد للتعاون لكل ما يضمن أمن وسمعة لبنان في العالم، وقال: "يدنا ممدودة في سبيل مكافحة الجريمة والتهريب من باب التعاون الدولي الذي يدعم موقف لبنان تجاه دول العالم"، مبديًا إستعداده لتأمين كافة المستلزمات اللوجستية لتسهل عمل المكتب.
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