معوض عرض الأوضاع مع غريو... وتشديد على ضرورة البدء بالإصلاحات

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إستقبل رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو يرافقها المستشار السياسي في السفارة جان هيلبرون، في حضور النائب أديب عبد المسيح.وتم خلال اللقاء عرض التطورات السياسية والإجتماعية والإقتصادية في لبنان بعد الإستحقاق النيابي الأخير.‏كما شدد المجتمعون وفق بيان عن مكتب معوض على ضرورة البدء بالإصلاحات لوضع لبنان على سكة التعافي الإقتصادي والمالي.‏‎ونوه معوض بدور فرنسا في لبنان وأهميته، داعيًا إلى مزيد من التعاون على المستويين الإنساني والتنموي، بخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر فيها الشعب اللبناني.