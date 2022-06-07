المجلس النيابي يختار أعضاء لجانه النيابية... ماذا في تفاصيل الجلسة المسائية؟

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LBCI News Lebanon

المجلس النيابي يختار أعضاء لجانه النيابي. وبعد الجلسة الصباحية، جلسة مسائية للإنتخاب بعد عدم إقتناع عدد كبير من النواب بالتسوية كسبًا للوقت.