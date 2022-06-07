أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 13:55
07/06/2022 13:55:00
المجلس النيابي يختار أعضاء لجانه النيابية... ماذا في تفاصيل الجلسة المسائية؟
المجلس النيابي يختار أعضاء لجانه النيابية... ماذا في تفاصيل الجلسة المسائية؟
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LBCI News Lebanon
المجلس النيابي يختار أعضاء لجانه النيابي. وبعد الجلسة الصباحية، جلسة مسائية للإنتخاب بعد عدم إقتناع عدد كبير من النواب بالتسوية كسبًا للوقت.
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