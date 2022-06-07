أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 12:17
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هذه هي أسماء الفائزين في لجنة الدفاع النيابية

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هذه هي أسماء الفائزين في لجنة الدفاع النيابية
Lebanon News
اسماء الفائزين في لجنة الدفاع النيابية هم: احمد الخير، اسعد درغام، سامي الجميل، الان عون، جان طالوزيان، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، علي عمار، رائد برو، قاسم هاشم، محمد خواجة، حسن مراد، ميشال المر، محمد يحيى، وائل ابو فاعور، جهاد الصمد، فادي كرم.
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