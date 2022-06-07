مفتشو الإقتصاد جنوبًا واصلوا جولاتهم وتنظيم 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في صيدا والهلالية

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LBCI News Lebanon

كثف مفتشو مصلحة الإقتصاد في الجنوب حملاتهم الرقابية، حيث استجاب فريق منهم اليوم لشكاوى مواطنين على أصحاب 6 مولدات في مدينة صيدا والهلالية، ونظموا محاضر ضبط بحقهم بعد التأكد من مخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ولتقاضي بعضهم الآخر التسعيرة بالدولار.



وكان رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عقد لقاء في المبنى البلدي ضم نائبي المدينة وفاعلياتها وممثلين عن أصحاب المولدات، وانبثق عنه مقررات قدمت تسهيلات سعيًا لحلول منصفة بين المواطنين المشتركين وبينهم، إلا أنها قوبلت من جانبهم بالرفض من دون إيجاد حلول بديلة.