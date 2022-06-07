أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 14:31
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بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية

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بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى جلسة نيابية في الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية.
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