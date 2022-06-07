أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 14:31
07/06/2022 14:31:09
بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية
بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجان النيابية,نبيه بري,بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية
LBCI News Lebanon
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى جلسة نيابية في الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
نبيه بري
اللجان النيابية
إقرأ أيضاً