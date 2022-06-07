بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية

بري دعا الى جلسة نيابية الجمعة المقبل لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى جلسة نيابية في الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، لإستكمال إنتخاب اعضاء اللجان النيابية.