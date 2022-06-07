أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": لم نناقش موضوع تسمية رئيس الحكومة.. ولتأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية

ماذا قال لقوى التغيير؟

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LBCI News Lebanon





وفي السياق نفسه، أكّد أبو الحسن في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أنه تم تقديم الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية وهدر الكثير من الوقت في هذا الموضوع.

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ورداً على سؤال حول تهديد اسرائيل بالمس بسفينة التنقيب في حقل كاريش، أجاب: ليس بغريب ما قالته اسرائيل وهي قد تنقض على لبنان ولن تتأخر بهذا الامر وعلينا ألا نعطيها ذريعة للحرب ولا نريد أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين اسرائيل وايران.



وأشار الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد توقيع مرسوم الترسيم ولا ينوي التفكير بالامر، معتبراً أن حزب الله يريد للدولة أن تتفكك وتنهار ليقول أنه لن يسلم سلاحه لدولة منهارة.



وشدد على ضرورة العودة الى الحوار غير المباشر باشراف الامم المتحدة وعدم التفريط بأي "حبة رمل".



كما ناشد أبو الحسن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، داعياً الى استباق زيارة الموفد الاميركي آموس هوكستين باجتماع للحكومة.



وتطرق الى الملف الأمني وتحديداً الاحداث الاخيرة في حي الشراونة في بعلبك، مؤكداً أن ما حصل امر غير مقبول وهو نتيجة ضعف الدولة.



وأكّد أن على السلطة ان تبسط هيبتها على كل الاراضي اللبنانية من دون "مسايرة" او امن بالتراضي. رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن ما وصلنا اليه في ما يتعلق بحقل كاريش هو نتيجة سوء الادارة وضعف القرار، معتبراً أن ملف ترسيم الحدود هو أغنى ملف يُدار بأرخص طريقة.وفي السياق نفسه، أكّد أبو الحسن في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أنه تم تقديم الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية وهدر الكثير من الوقت في هذا الموضوع.ورداً على سؤال حول تهديد اسرائيل بالمس بسفينة التنقيب في حقل كاريش، أجاب: ليس بغريب ما قالته اسرائيل وهي قد تنقض على لبنان ولن تتأخر بهذا الامر وعلينا ألا نعطيها ذريعة للحرب ولا نريد أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين اسرائيل وايران.وأشار الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد توقيع مرسوم الترسيم ولا ينوي التفكير بالامر، معتبراً أن حزب الله يريد للدولة أن تتفكك وتنهار ليقول أنه لن يسلم سلاحه لدولة منهارة.وشدد على ضرورة العودة الى الحوار غير المباشر باشراف الامم المتحدة وعدم التفريط بأي "حبة رمل".كما ناشد أبو الحسن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، داعياً الى استباق زيارة الموفد الاميركي آموس هوكستين باجتماع للحكومة.وتطرق الى الملف الأمني وتحديداً الاحداث الاخيرة في حي الشراونة في بعلبك، مؤكداً أن ما حصل امر غير مقبول وهو نتيجة ضعف الدولة.وأكّد أن على السلطة ان تبسط هيبتها على كل الاراضي اللبنانية من دون "مسايرة" او امن بالتراضي.

وفي السياسة، ورداً على سؤال حول جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: نحن لا نعمل بالخفاء ولا نقوم بعمل "تحت الطاولة"، ونحن نحاول خلق جو من التعاون ونريد احداث التفاهمات والتوافق مع جميع الاطراف.

وأضاف: الجلسة الماضية كانت صعبة، ولكن جلسة اليوم أظهرت بعض التفاهمات، ونحن صوتنا لبري ولم نصوت لبو صعب لأن بري مرشح وحيد، ولكن بالنسبة لبو صعب كان لدينا خيارات أخرى، والدستور يلزمنا بالتصويت.

ولفت الى حصول "تجاوزات للنظام الداخلي لمجلس النواب من اجل الوصول الى اتفاق والخروج من المأزق خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس وأمناء السر."

وكشف أبو الحسن أنه كان هناك جو داخل الحزب التقدمي الاشتراكي رافض للتصويت لبري، موضحاً "أننا لم نصوت بورقة بيضاء لأننا نريد الابقاء على قنوات الوصل لأن الطائفة الشيعية مكون أساسي". وأشار الى أن بري يعاني مثلنا ويتناقض مع "الحزب" في أمور كثيرة، مشيراً الى أن الصداقة مع بري كان لها تأثير في قرارنا بهذا الموضوع.



وقال: لا نلتقي مع بري في كل الامور وأبرزها ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.



ورداً على اتهام اللقاء الديمقراطي بعدم التصويت لزياد حواط، أجاب: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات.

وشدد أبو الحسن على أن اللقاء الديمقراطي يريد تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وسيبادر الى هذا الأمر. ودعا قوى التغيير للهدوء و"خلينا ننزل عن الشجرة" قائلاً: اليوم "كلنا يعني كلنا صرنا جوا" ولا يمكن التعاطي مع زميل في المجلس وكأنه من كوكب آخر.