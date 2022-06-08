أخبار لبنان
08 حزيران 2022 - 01:54
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وزير البيئة توجه الى بطرماز لمواكبة عمليات اخماد حريق شب في المنطقة

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وزير البيئة توجه الى بطرماز لمواكبة عمليات اخماد حريق شب في المنطقة
Lebanon News
توجه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين صباحا الى الضنية لمواكبة موضوع الحريق الذي نشب في جبل بطرماز والجهود الرامية الى إخماده.
 
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