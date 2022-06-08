أخبار لبنان 08 حزيران 2022 - 01:54 08/06/2022 01:54:45 وزير البيئة توجه الى بطرماز لمواكبة عمليات اخماد حريق شب في المنطقة

وزير البيئة توجه الى بطرماز لمواكبة عمليات اخماد حريق شب في المنطقة

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LBCI News Lebanon

توجه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين صباحا الى الضنية لمواكبة موضوع الحريق الذي نشب في جبل بطرماز والجهود الرامية الى إخماده. الإعلان

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