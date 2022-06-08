جولة تفقدية في المطار... ميقاتي: السلامة والامن موجودان ومستعدون لمواجهة أي خلل

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طمأن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن العمل في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت يسير بأفضل ما يكون، مؤكدا الاستعداد لمعالجة أي خلل.وأكد ميقاتي، بعد جولة تفقدية في المطار برفقة وزراء الاشغال والداخلية والسياحة والصناعة في حكومة تصريف الاعمال للاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم السياحي، أن السلامة والامن أمران أساسيان وهما موجودان، كاشفا عن تكثيف الاجتماعات مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية.وأعلن وزير الاشغال والنقل علي حميه أنهم بصدد إطلاق مناقصة عالميّة من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار، موضحا أنه سيوفّر المئات من الوظائف وستكون فيه كلّ الخدمات غير المتوفّرة في المبنى الحالي.وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طمأن من جهته أن الامن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد، وقال:" بالنسبة لعمليات الخطف فقد تمكنت القوى الامينة من إعادة المخطوف بأقل من اربع وعشرين ساعة".واعتبر وزير السياحة وليد نصار أنه يجب أن نتمتع بالإيجابية واللبناني "عنيد بحبو للوطن"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون ان يصل الى لبنان بين 10 و12 الف شخص يوميا.في سياق منفصل، شدد ميقاتي فيما خص موضوع ترسيم الحدود البحرية، على أنه لن يتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة ، مؤكدا أنه سيجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون.وأكد أنه غير غير مستعد أن يعرّض لبنان لاي مخاطر ، معتبرا أن الموضوع يُحل بدبلوماسية عالية.