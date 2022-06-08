القصيفي: أي صحافي أو إعلامي يمثل أمام محكمة المطبوعات حصرا في أي مخالفة تتعلق بالنشر وإبداء الرأي

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أكّد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، تعليقاً على الإخبار المقدم في حق طوني بولس من موقع "اندبندنت عربية" لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمخالفة نشر، أن موقف النقابة ثابت ونهائي بألا يمثل أي صحافي أو إعلامي في أي مخالفة تتعلق بالنشر وإبداء الرأي إلا أمام محكمة المطبوعات التي لها وحدها الحق في أن تنظر في كل مخالفة يرتكبها صحافي أو إعلامي في إطار ممارسته لمهنته.ودعا القصيفي إلى التزام ما نص عليه قانون المطبوعات المعدّل والمعمول به حالياً، لجهة مساءلة الصحافي والاعلامي في أي دعوى تقام عليه في مجال النشر أمام محكمة المطبوعات حصراً.