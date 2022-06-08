أخبار لبنان
08 حزيران 2022 - 07:53
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حنكش زار وزير البيئة: لانشاء نواة عمل من نواب المتن لحماية بيئة المنطقة من الاعتداءات التي تطالها

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حنكش زار وزير البيئة: لانشاء نواة عمل من نواب المتن لحماية بيئة المنطقة من الاعتداءات التي تطالها
Lebanon News
زار النائب الياس حنكش وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين  للبحث في المشاكل البيئية التي تعاني منها منطقة المتن الشمالي كونها اكثر المناطق المتضررة بيئياً نتيجة المطمر الذي يلوث هواءها وشاطئها اضافة الى مجارير الصرف الصحي التي تصب في البحر والكسارات وغيرها.

ووفق مكتب حنكش تم خلال الاجتماع الذي حضره الخبير البيئي حبيب معلوف الاتفاق على خطوتين ملحتين: 
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اولاً: ان تقام على ابواب موسم الحرائق، حملات توعية على كيفية صيانة الأحراج في هذا الفصل وتنظيفها وتعميم الارشادات اللازمة للمساعدة في اطفاء الحرائق وضبطها. 

ثانياً: خلق نواة عمل نيابية تضم النواب المتنيين، بمعزل عن الاختلافات السياسية، تتولى وضع خطة عملية قادرة على حماية بيئة المتن لاسيما منطقة الساحل، من كل الملوثات التي تتهددها، من ازمة النفايات المزمنة التي تتحملها بالنيابة عن العديد من المناطق وضرورة البحث عن حل مستدام لانشاء مطامر صحية تنهي هذه المشكلة وبشكل اوسع موضوع الكساراتو حماية الأحراج والمساحات الخضراء من الحرائق والاعتداءات. 
 
 
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