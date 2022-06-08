عون حيا شهداء القضاء في ذكراهم والتقى بو حبيب: الثقة بالقضاء لا يجوز أن تهتز لأي سبب

الإعلان

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الثقة بالقضاء لا يجوز ان تهتز لاي سبب كان، وهذا يفرض بقاء الجسم القضائي بعيدا عن السياسة، والانصراف الى تحقيق العدالة وعدم الركون للضغوط من أي جهة أتت لانه متى اختل ميزان العدالة ضاعت حقوق المتقاضين وسادت شريعة الغاب، قائلا: "لعل ما نشهده اليوم من تجاوزات خير دليل على خطورة التشكيك بالعمل القضائي من خلال ممارسات لا تحفظ الحق ولا المدافعين عنه، وضحايا مثل هذه الحالة كثر". وأعرب عن تقديره لتضحيات القضاة الذين يعملون في ظروف صعبة تعيشها البلاد.كذلك، حيا الرئيس عون "شهداء القضاء اللبناني" في يوم ذكراهم في الثامن من حزيران من كل عام والذي كان رئيس الجمهورية اعلنه "يوما لشهداء القضاء" في العام 2018 خلال افتتاحه السنة القضائية.الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي اطلعه على الاتصالات الجارية في اطار معالجة قضية التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال ENERGEAN POWER قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.وأوضح الوزير بو حبيب أن الاتصالات الديبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة الجنوبية الحدودية في انتظار مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين الى لبنان.