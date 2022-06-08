لبنان ينتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

الإعلان

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الأربعاء أن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي لتنفيذ إتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.وأشار فياض لقناة "المملكة" الأردنية، على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت على بعد 50 كلم غرب عمان، إلى أننا "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الإتفاقيات".وأكد إتمام لبنان كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل، قائلًا: "نحن بانتظار تنفيذ البنك الدولي وعده ليحصل لبنان على الكهرباء".