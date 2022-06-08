الجميل التقى شيا: لتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة بالنسبة لحقوق لبنان البحرية

الإعلان

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا في آخر المستجدات لا سيما الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر لبنان في ظل الأوضاع الضاغطة على مختلف الصعد.وجرى في خلال اللقاء الذي حضره النائب سليم الصايغ، التأكيد على ضرورة استكمال التجديد في الحياة السياسية بتشكيل حكومة من دون أي تأخير، تحظى بثقة الداخل والخارج وتنكب على وضع خطة واضحة بمواكبة تشريعية من مجلس النواب تسمح باستكمال التفاوض مع البنك الدولي واعادة تصويب المسار قبل استنفاذ ما تبقى من احتياطي والقضاء على مقدرات البلد المالية.وكرر رئيس الحزب موقف الكتائب على ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة بالنسبة لحقوق لبنان البحرية ووضع حد لكل لغط يدور حولها وعدم التردد في الذهاب الى مفاوضات منتجة تحافظ على ثروة لبنان وتحفظ سيادته وكامل حدوده.