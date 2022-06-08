مولوي تناول مع نصار أمن السياحة وبحث مع جبور في شؤون عكار

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد بو نصار، وتم تناول موضوع أمن السياحة في موسم الإصطياف الواعد.والتقى النائب جيمي جبور، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة عكار.كما التقى مولوي وفدًا من اليازا برئاسة زياد عقل، وتم البحث في أهمية تشغيل الإشارات الضوئية وصيانتها، والتشدد في تطبيق قانون السير وقمع المخالفات.والتقى رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار مع وفد من رؤساء البلديات، وتم البحث في شؤون إقليم الخروب الإنمائية والخدماتية.