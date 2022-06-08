يمق يعلن افتتاح عيادة مجانية للحد من انتشار فيروس التهاب الكبد في مركز الحميدي في طرابلس

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أسف رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، لغياب الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس التهاب الكبد "اليرقان" في طرابلس.وقال في كلمة من مكتبه في القصر البلدي: "نأسف ان لم نقل نستنكر غياب وزارة الصحة ومصلحة الصحة في سرايا طرابلس، عن القيام بدورها وواجبها حيال انتشار فيروس التهاب الكبد اليرقان من خلال إستقبال المرضى ومعالجتهم على نفقة وزارة الصحة".وكشف يمق عن" اتفاق تعاون بين مركز الحميدي الطبي الخيري وبلدية طرابلس، تم بموجبه افتتاح عيادة خاصة بمرضى فيروس التهاب الكبد "اليرقان"، الذي أصاب بعض المناطق الشعبية في طرابلس والمحيط، وذلك في مركز الحميدي الطبي الخيري في الزاهرية بجوار مسجد الحميدي".ولفت الى أن العيادة ستؤمن الكشف الطبي من قبل طبيب مختص والفحوص والتحاليل اللازمة مجانا، لجميع المرضى خلال الدوام الرسمي.ودعا المواطنين في المدينة الى ضرورة غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام او الاختلاط مع المصابين، وتجنب تناول الطعام والمياه غير النظيفة او الشرب من الحنفية او الصنبور، وتنظيف الفواكه والخضار بمياه نظيفة وعدم شراع اي طعام من الباعة الجوالين، واستخدام المياه المعبأة في زجاجات عند غسل الاسنان ولشربها في الأماكن التي يوجد فيها مياه غير صالحة، ويمكن غلي المياه للقضاء على التهاب الكبد بسرعة وكذلك تسخين الطعام قبل أكله فورا.