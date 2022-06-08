عبود: لا يكفي التكلم عن العيش الواحد بل يجب العيش في العمق... ومحفوظ: لنتحد معًا من أجل إنماء بيتنا المشترك لبنان

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بمناسبة مرور 25 سنة على زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني، نظمت رابطة كاريتاس لبنان مؤتمرًا تحت عنوان "بيتنا المشترك، لبنان الرجاء" برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وبالتعاون مع الرهبانية المارونية المريمية واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي-الإسلامي في لبنان، في مسرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي - دير سيدة اللويزة.وتحدث الأب ميشال عبود رئيس رابطة كاريتاس لبنان عن البيت المشترك حيث نعيش، في الأرض التي تؤمن أنها تجمع المسيحيين والمسلمين معًا بعيدًا عن التطرف والعنف الذي يسيء إلى العيش المشترك، والعمل على ما يجمع اللبنانيين في شعب واحد وأخوة مشتركة ليكونوا شركاء في بناء البلد ودفعه إلى المزيد من التعاون والتفاهم لخدمة لبنان."ورأى أنه "لا يكفي أن نتكلم عن العيش المشترك، عن العيش الواحد، عن العيش معًا، عن المحبة لبعضِنا البعض، يجب أن نعلّم، هذا ما نريده اليوم، وإذا كنا نجتمع اليوم ليس للمثاليات وإنما للعيش في العمق."ودعا المنسق العام لشبيبة كاريتاس لبنان بيتر محفوظ في كلمته الجميع إلى الإتحاد والسير معًا من أجل إنماء وازدهار بيتنا المشترك لبنان. وقال: "الشبيبة هي أفضل الطرق للقيام بهذا العمل الذين هم قادة المستقبل،" وأضاف: "الشبيبة نبض الوطن، وكما قال البابا فرنسيس: هم الحاضر والمستقبل، فهم يملكون طرقًا خلاقة وحماسًا قويًا للتغيير."