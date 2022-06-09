توضيح من مستشفى الحريري حول جلسات علاج مرضى غسيل الكلى

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تبلغت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي ظهر أمس، أن الشركة الموردة لمستلزمات غسيل الكلى لن تتمكن من تسليم المستشفى الكمية اللازمة لجلسات علاج مرضى غسيل الكلى المقررة لعدم تمكنها من إنهاء معاملات تخليصها الجمركي.وبادرت الإدارة بالتنسيق مع المصلحة الطبية وقسم الطوارئ إلى التواصل مع بعض المستشفيات التي وافقت على استقبال الحالات الحرجة لتلقي العلاج في مراكزها، كما تم ابلاغ كافة المرضى بتأجيل جلسات العلاج لليوم التالي.وقد عاد المستشفى إلى استلام هذه المستلزمات تدريجيا بعد ظهر اليوم بما خوله في الساعات السابقة من استقبال مرضى غسيل الكلى بشكل عادي وطبيعي.