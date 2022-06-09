أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 03:14
09/06/2022 03:14:21
بيرم: لحفظ حقوق عمال المعاينة في الشركة المزمع رسو المناقصة عليها
كتاب من بيرم إلى الإدارة العامة للمناقصات
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LBCI News Lebanon
وجّه وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم كتابا إلى الإدارة العامة للمناقصات بضرورة حفظ أولويات 450 عائلة لبنانية مرتبطة بعمال المعاينة الميكانيكية ليكونوا عاملين في الشركة التي من المزمع أن ترسو عليها المناقصة الجديدة.
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