بيرم: لحفظ حقوق عمال المعاينة في الشركة المزمع رسو المناقصة عليها

وجّه وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم كتابا إلى الإدارة العامة للمناقصات بضرورة حفظ أولويات 450 عائلة لبنانية مرتبطة بعمال المعاينة الميكانيكية ليكونوا عاملين في الشركة التي من المزمع أن ترسو عليها المناقصة الجديدة.