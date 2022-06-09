أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 04:30
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نحاس للـLBCI: الاستشارات النيابية ستحدّد الاولويات للمرحلة المقبلة

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نحاس للـLBCI: الاستشارات النيابية ستحدّد الاولويات للمرحلة المقبلة
Lebanon News
أكد النائب والوزير السابق نقولا نحاس أنه لم يعد للبنان خيارات بسبب فقدانه للمقومات الاساسية من أجل الاستمرار.

ورأى نحاس، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI،أن الاولوية اليوم هي التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشكل يخدم لبنان لتكمينه من أخذ "المفتاح" منه.

ولفت إلى أن ذلك يكون من خلال التوافق بين الافرقاء السياسيين ووضع المصالح السياسية الضيّقة جانبا، مشيرا إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة ستحدّد الاولويات للمرحلة المقبلة.
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واعتبر نحاس أن عملية تكليف رئيس للحكومة هي الاساس ورئيس الحكومة المقبل عليه أن يعلم أهمية المرحلة وضرورة التوافق على المشاريع.
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