دبوسي عرض مع سفير رومانيا العلاقات الثنائية

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بحث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مع سفير رومانيا رادو كاتالان مارداري على رأس وفد من السفارة الرومانية، في صيغ التواصل مع الجانب الروماني".وقال دبوسي " لدينا فرصا واسعة الآفاق لتوثيق الشراكة بين لبنان ورومانيا على الرغم من كل الظروف القاسية التي يمر فيها لبنان والعالم في المرحلة الراهنة لأننا نعيش في منطقة مشتعلة كما هي الحال في رومانيا بسبب وطأة الحرب الأوكرانية وتداعياتها على الجانب الروماني ونحن في الحقيقة نهنىء أصدقاءنا الرومانيين على ما يتحلون به من حكمة وإرادة وقدرة صلبة ولدينا الفرص المهمة لإقامة أوسع علاقات الشراكة مع رومانيا ومع كل من يريد التعاون معنا من مختلف بلدان العالم وشعوبها.وضم الوفد نائب رئيس البعثة أدريان لارجينيو والقنصل أدريان كوزمين هرتانو والمستشار الوزاري فالنتين دوري ديمتري وقنصل رومانيا الفخري جان أبي راشد وبمشاركة النائب جميل عبود ونائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي وعضو مجلس الإدارة محمود جباضو والرئيس الأسبق للغرفة محمد إبراهيم ذوق ومديرة الغرفة ليندا سلطان، رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري وعائشة اللبان و لينا ذوق وعدد من المدعوين.بدوره، شكر السفير مارداري للرئيس دبوسي حسن الاستقبال، مؤكدا "عمق العلاقة مع غرفة طرابلس والشمال وأن رومانيا لديها اوسع علاقات التعاون مع لبنان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وأننا أردنا من خلال زيارتنا الثانية اليوم الإطلاع على كل المستجدات والأنشطة التي تقوم بها غرفة طرابلس للعمل على تطوير تلك العلاقة، وبالتالي تزويدنا بالفرص للقيام بتقديم التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال اللبنانيين الذين يتاح أمامهم فرصا كبيرة لتطوير أعمالهم في رومانيا".وقال " إننا اليوم في غرفة طرابلس التي تسجل النجاحات المميزة والمستمرة في المجتمع الاإقتصادي اللبناني ولنبحث مع الرئيس دبوسي كيفية العمل على تطوير تلك العلاقات وتصبح علاقات نموذجية يتم تعميمها على مستوى تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا".