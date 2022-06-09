أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 06:47
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بوشيكيان: أناشد المغتربين القيام بمبادرات تشجيعيّة فرديّة خلال زيارتهم لبنان

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Lebanon News
اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان على التحديات التي تواجه الصناعة اللبنانية في الوقت الراهن. 

وعرض بوشكيان لرئيس الجمهورية خطة الامن الغذائي وأجِنْدة منع المخالفات التي وضعتهما الوزارة لصالح الصناعي اللبناني والواقع الصناعي لجهة النجاحات التي يسجّلها في تصدير العديد من المنتجات اللبنانية الى الخارج. 
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وناشد وزير الصناعة المغتربين الذين يقضون اجازاته  في لبنان أن يقوموا بمبادرات تشجيعيّة فرديّة، معتبرا أنها مساهمات انقاذية للاقتصاد والصناعة، تقضي بالتبضّع بسلّة منتجات وطنيّة وتسويقها في محيطهم الاغترابي لتعريف أصدقائِهم ومعارِفهم على الانتاج الوطني. 
 
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