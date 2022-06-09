لقاء بين ميقاتي ونظيره الاردني: الحرص على العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون

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التقى رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة في عمّان.وأكد الرئيسان الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.وأكد الخصاونة بدوره دعم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للبنان لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره.أما الرئيس ميقاتي فقد عبّر عن شكره واعتزازه بمواقف الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، مشددا على الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة.