أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 07:28
Back

اعادة بناء وتأهيل مستودع المعدات واللوازم الطبية في الكرنتينا

أبيض: الشعب اللبناني في وضع غير سليم Lebanon, news ,lbci ,أخبار ابيض, الادوية ,الكرنتينا ,أبيض: الشعب اللبناني في وضع غير سليم
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس ابيض الى أن الشعب اللبناني في وضع غير سليم ولكن مساعدة اصدقائه ستساعده على التعافي. 

كلام ابيض جاء في خلال اعادة بناء وتأهيل مستودع المعدات واللوازم الطبية في الكرنتينا بمنحة من اليونيسيف واليابان.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً