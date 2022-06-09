أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 07:28
09/06/2022 07:28:12
اعادة بناء وتأهيل مستودع المعدات واللوازم الطبية في الكرنتينا
أبيض: الشعب اللبناني في وضع غير سليم
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LBCI News Lebanon
لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس ابيض الى أن الشعب اللبناني في وضع غير سليم ولكن مساعدة اصدقائه ستساعده على التعافي.
كلام ابيض جاء في خلال اعادة بناء وتأهيل مستودع المعدات واللوازم الطبية في الكرنتينا بمنحة من اليونيسيف واليابان.
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