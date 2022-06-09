أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 06:55
09/06/2022 06:55:00
ترقّب لما ستحمله زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى لبنان
ترقّب لما ستحمله زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى لبنان
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في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ترقُّبٌ لما ستحمِله زيارة الوسيط الاميركي اموس هوكستين الى لبنان..
اليكم التفاصيل في الفيديو أعلاه...
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ترقّب لما ستحمله زيارة الوسيط
الاميركي آموس هوكستين الى لبنان
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