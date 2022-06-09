أخبار لبنان 09 حزيران 2022 - 06:55 09/06/2022 06:55:00 ترقّب لما ستحمله زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى لبنان

ترقّب لما ستحمله زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى لبنان

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في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ترقُّبٌ لما ستحمِله زيارة الوسيط الاميركي اموس هوكستين الى لبنان.. اليكم التفاصيل في الفيديو أعلاه... الإعلان

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