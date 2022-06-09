المجلس الجديد لنقابة مصانع الادوية وكارول أبي كرم رئيسة

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اعلن المكتب الاعلامي لنقابة مصانع الأدوية في لبنان، في بيان انه:"بتاريخ 6/6/2022، اجتمع المنتسبون لنقابة مصانع الأدوية في لبنان في مركز النقابة لانتخاب مجلس نقابة جديد، وفاز بالتزكية ستة أعضاء وهم:السيد نبيل غريب ممثل شركة ألغوريتم .الدكتورة رويدا دهام ممثلة شركة أروان للصناعات الدوائية.الدكتورة برتا أبو زيد ممثلة شركة بنتا.السيد رامز لطفي ممثل شركة صناعة الأدوية للشرق الأوسط "مفيكو".الدكتورة كارول أبي كرم ممثلة شركة فارمالين.السيد طارق طبارة ممثل شركة الأمصال اللبنانية.وبتاريخ 9/6/2022 اجتمع مجلس النقابة الجديد لتوزيع المناصب الادارية في ما بينهم وقد تم انتخاب الدكتورة كارول أبي كرم رئيسة للنقابة، والدكتورة برتا أبو زيد نائب الرئيس، والسيد رامز لطفي أمينا للسر، والسيد طارق طبارة أمينا للصندوق.وتهم نقابة مصانع الأدوية في لبنان بشخص رئيستها وأعضاء مجلس النقابة التأكيد، أن عمل مجلس النقابة الجديد ما هو الا استمرارية لما بدأته منذ تأسيسها عام 2016 بأهداف أهمها الحفاظ على كل المصانع الدوائية اللبنانية بما يحفظ حق المواطن بالحصول على الدواء النوعي بالاسعار المناسبة لما لهذا القطاع الحيوي الدور الاساسي في الاقتصاد اللبناني والامن الدوائي".