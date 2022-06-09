وفد صندوق النقد يعود الى بيروت قريباً

أعلنت مصادر دبلوماسية "المركزية
" ان وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغو راميريز سيعود الى بيروت نهاية الأسبوع المقبل، لمتابعة الخطوات اللبنانية المطلوبة برلمانيا وحكوميا بعدما تم التوصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية، ودعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي، في حال وافقت ادارة الصندوق ومجلس ادارته عليها، بعد ان يقرّ المجلس النيابي موازنة العام 2022 وقانوناً جديداً للسرية المصرفية لمحاربة الفساد وتوافق الحكومة على برنامج إعادة هيكلة الدين مع مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسدّ فجوات التمويل، وإصلاح القطاع العام ومؤسساته ولا سيما قطاع الكهرباء، وتوحيد سعر الصرف.