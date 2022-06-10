أخبار لبنان
10 حزيران 2022 - 04:23
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وزير التربية: الامتحانات الرسمية في موعدها

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وزير التربية: الامتحانات الرسمية في موعدها
Lebanon News
أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن القرار اتُخذ بإجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، معتبرا أنها تشكّل اختبارا للتلاميذ بعد سنتين من الجائحة والاوضاع الاقتصادية.

ووعد الحلبي، خلال زيارة تفقدية لمدرسة كفرحزير الرسمية في إطار جولة يقوم بها في المدارس والثانوية الرسمية في محافظة الشمال، الاساتذة بتعزيز أوضاع الهيئة التعليمية، مثنيا على مسؤولية الأساتذة وأهمية التعليم في تربية الأجيال.
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وأكد وزير التربية أهمية تحسين أوضاع المدارس الرسمية نظرا لدورها في بناء الاجيال القادمة.
 
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