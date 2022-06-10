أخبار لبنان
10 حزيران 2022 - 05:05
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جولة لحميه في مركز تدريب الطيران والمؤتمرات

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جولة لحميه في مركز تدريب الطيران والمؤتمرات
Lebanon News
جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه برفقة المدير العام للطيران المدني فادي الحسن في أقسام تدريب الطيارين والمضيفين الجويين والتدريب الفني على صيانة الطائرات، في تدريب الطيران و المؤتمرات التابع لطيران الشرق الاوسط.
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