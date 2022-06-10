جولة لحميه في مركز تدريب الطيران والمؤتمرات

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LBCI News Lebanon

جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه برفقة المدير العام للطيران المدني فادي الحسن في أقسام تدريب الطيارين والمضيفين الجويين والتدريب الفني على صيانة الطائرات، في تدريب الطيران و المؤتمرات التابع لطيران الشرق الاوسط.