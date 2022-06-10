أخبار لبنان
10 حزيران 2022 - 05:45
Back

اعتصام لاتحاد نقابات الأفران والموزعين.. ماذا قالوا عن مخزون القمح؟

اعتصام لاتحاد نقابات الأفران والموزعين.. ماذا قالوا عن مخزون القمح؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الافران,القمح,اعتصام لاتحاد نقابات الأفران والموزعين.. ماذا قالوا عن مخزون القمح؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
نفذ اتحاد نقابات الأفران والموزعين اعتصامًا أمام وزارة الاقتصاد. 

وشدد أصحاب الافران على أنّ القمح الموجود في الاسواق لا يكفي لأكثر من عشرين يوماً فقط. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً