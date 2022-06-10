أخبار لبنان 10 حزيران 2022 - 05:45 10/06/2022 05:45:49 اعتصام لاتحاد نقابات الأفران والموزعين.. ماذا قالوا عن مخزون القمح؟

اعتصام لاتحاد نقابات الأفران والموزعين.. ماذا قالوا عن مخزون القمح؟

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LBCI News Lebanon

نفذ اتحاد نقابات الأفران والموزعين اعتصامًا أمام وزارة الاقتصاد.



وشدد أصحاب الافران على أنّ القمح الموجود في الاسواق لا يكفي لأكثر من عشرين يوماً فقط. الإعلان

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