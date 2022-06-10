بري استقبل مجلس شورى الدولة وفرونتسكا

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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وأعضاء مكتب المجلس مفوض الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، القاضي يوسف نصر والقاضي طلال بيضون .ثم استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى عرض للاوضاع العامة.وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس السفير الروسي ألكسندر روداكوف الذي قدم التهنئة للرئيس بري بإنتخابه رئيساً للمجلس وبإنجاز لبنان الانتخابات النيابية، وسلمه رسالتي تهنئة من رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية (مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي اللبناني لولاية جديدة. كما كانت الزيارة مناسبة لعرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.