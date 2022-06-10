أخبار لبنان
10 حزيران 2022 - 08:26
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فياض يتابع في الاردن سبل مساعدة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لوزارة الطاقة في تنفيذ مشاريع

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فياض يتابع في الاردن سبل مساعدة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لوزارة الطاقة في تنفيذ مشاريع
Lebanon News
تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته الى الاردن حيث التقى على هامش مؤتمر الطاقة في البحر الميت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة السيد فرانسيسكو لا كاميرا حيث تضمن النقاش سبل مساعدة الوكالة لوزارة الطاقة والمياه في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان، ولا سيما تمويل مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة ١٦٥ ميغاوات.
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 وكانت الحكومة اللبنانية قد اصدرت ١١ رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ١٦٥ ميغاوات بعد استدراج عروض قامت به وزارة الطاقة والمياه حيث شاركت ٢٦٤ شركة لبنانية وعالمية، وتم تقديم ٤٢ عرضاً تفصيلياً ليتم تقييم العروض وصولاً الى ١٧ شركة ثم ١٢ واخيراً ١١ شركة.
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