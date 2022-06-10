مكتب ضاهر: كسر التفاهمات الحزبية المعلبة ومنع تهميش الطائفة وفاز برئاسة لجنة الاقتصاد بـ7 أصوات

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أعلن مكتب النائب ميشال ضاهر في بيان، أن النائب ضاهر كسر التفاهمات الحزبية المعلبة ويمنع تهميش الطائفة، وفاز برئاسة لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط بـ7 أصوات، مقابل 4 أصوات لصالح منافسه النائب فريد البستاني، ليسجل الخرق الأول والوحيد ويكسر التفاهمات المعلبة التي سيطرت على اللجان النيابية.وقال: "كان الضاهر أول المتكلمين في جلسة انتخاب اللجان النيابية وسجل اعتراضا عالي السقف على تهميش طائفة الروم الملكيين الكاثوليك ومنعها من التمثل برئاسة اللجان الرئيسية، وتحول الموضوع الى قضية وجود للطائفة في المراكز الاساسية في مؤسسات الدولة".وأضاف: "كان الضاهر أعرب عن نيته تعليق عمله في اللجان النيابية في حال لم يترأس أي نائب كاثوليكي إحدى اللجان الاساسية، لكنه انتزع تمثيل الطائفة التي حصلت على رئاسة واحدة من أهم اللجان، خصوصا في الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به البلد".