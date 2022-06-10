الدويهي: ترشحت لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية لكسر ثقافة المحاصصة والفوز بالتزكية

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غرد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏مع علمي المسبق بإستحالة ان افوز كون جميع احزاب "المنظومة" ممثلة بأغلبية مطلقة داخل هذه اللجنة، ترشحت الى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمنافسة مرشح حركة أمل النائب فادي علامة لكي نكسر ثقافة المحاصصة ومنطق الفوز بالتزكية".وأضاف: "عن جلسة الانتخاب النواب رامي فنج ونعمة فرام ووائل ابو فاعور وعلي عسيران والنتيجة اتت على الشكل التالي: نلت صوتي فقط (لغياب رامي فنج) ونال مرشح حركة أمل فادي علامة على اصوات باقي اعضاء اللجنة، ومن بينهم سليم الصايغ (كتائب)، الياس خوري وبيار بو عاصي (قوات)".