كلاس طلب استضافة لبنان المركز العربي الإقليمي لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب

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التقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، يرافقه قنصل لبنان العام في اسطنبول مازن كبارة، رئيس منتدى التعاون الإسلامي طه آيهان، في حضور نائب رئيس المنتدى محمد هزيمة.وتباحث الوزير كلاس وآيهان في الاتفاقية بين الطرفين التي أصبحت إجراءاتها في مراحلها الختامية.واطلع آيهان الوزير كلاس على نشاطات المنتدى في الدول الأعضاء وبالأخص في البلدان العربية.وتداول الطرفان في اجتماع وزراء الشباب والرياضة لمنظمة التعاون الاسلامي المرتقب في أيلول المقبل، وناقشا بعض الأفكار المتعلقة بمؤتمر الاستثمار التجاري الهادف إلى دعم المشاريع والطاقات الشبابية الذي يتم التحضير له برعاية الرئيس نجيب ميقاتي على أن يقام في مدينة طرابلس.بدوره، رحب كلاس بمبادرة المنتدى للمشاركة في رعاية وتنظيم نشاطات من ضمن فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي "والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الشبابية والتواصل بين الشباب العربي".وقدم الوزير كلاس والقنصل كبارة طلبا لاستضافة لبنان المركز العربي الإقليمي لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب.