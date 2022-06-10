جولة للحاج حسن في مرفأ مدينة سات الفرنسية ووكالة مياه رون - المتوسط

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في اطار جولته الفرنسية مع مستشاره سالم درويش، ومدير مكتبه احمد رمضان، مرفأ مدينة سات في جنوب فرنسا، وكان في استقبالهم رئيس المرفأ الوزير السابق جان كلود غايسو مع كبار موظفيه.وكانت جولة في أقسام المرفأ وبخاصة ما هو مخصص للشق الزراعي واهراءات القمح والحبوب، وتم الاطلاع على احدث التقنيات المستخدمة في نقل وتخزين الحبوب، وكذلك خدمات الحجر الزراعي والبيطري التي يقوم بها المرفأ والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.كما قام الحاج حسن بزيارة وكالة المياه رون - المتوسط، حيث استمع والوفد المرافق للعرض التي قدمته مديرة الوكالة عن تجربتهم في مجال إدارة وحوكمة قطاع المياه والمشاريع المرتبطة بها.وأشار الحاج حسن في عرض موجز الى واقع القطاع الزراعي وبخاصة ما يتعلق بصعوبة تأمين الري المناسب للمزروعات والكلفة المرتفعة للمحروقات، وعرض لسعي الوزارة لتأمين الطاقة المتجددة في عمليات الري. ورحب بالتعاون مع الوكالة في مشاريع تخدم توجهات الوزارة.