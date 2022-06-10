أخبار لبنان
10 حزيران 2022 - 16:25
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لحود زار محمية أرز الشوف

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لحود زار محمية أرز الشوف
Lebanon News
استضافت محمية أرز الشوف اليوم، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في حضور مدراء الوزارة ورؤساء المصالح والداوئر  والمراكز التابعة لها في منطقة الشوف، ورؤساء البلديات، والتعاونيات الزراعية والمزراعين.

بداية، قدم مدير المحمية نزار هاني عرضا تصويريا لأهم النشاطات التي تقوم بها المحمية، وخصوصا تلك المتعلقة بحماية وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية وبرنامج الزارعة المستدامة الذي يأتي في إطار مشروع AS-MED.
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كما جرى عرض لمشروع Oenomed الذي تشارك في تنفيذه محمية أرز الشوف، والممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلق بتأهيل وتعزيز قطاعات النبيذ (زراعة العنب وتصنيعه) في المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط.

وكذلك تعرف الضيوف خلال زيارة ميدانية على مواقع نموذجية لتأهيل المدرجات الزارعية المهملة ولإدارة الكتلة الحيوية.
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