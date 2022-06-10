النائب محمد سليمان يعلن اعتذاره عن قبول هذا الموقع

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب محمد سليمان اعتذاره عن قبول موقع مقرر لجنة الاعلام والاتصالات النيابية.



وقال سليمان في بيان: "أمام الخلل السياسي في انتخابات اللجان النيابية ومقرريها، وانطلاقا مما حصل في كواليس انتخابات رؤساء ومقرري اللجان النيابية، والتي تشير الى المقدمات التي بدأت بالظهور لما يمكن ان يحصل في الاستحقاقات الدستوريه المقبلة. ولما كان انتخابي بالتزكية مقررا للجنة الاعلام والاتصالات النيابية، على رغم عدم ترشحي لهذا المنصب، أعلن اعتذاري عن قبول هذا الموقع مع شكري وتقديري لزملائي النواب، مسجلا أسفي الكبير لفقدان الصدقية لدى البعض وعدم الالتزام بالوعود والتفاهمات التي حصلت. وهذا أمر مستغرب ومرفوض من قبلي، وهو يعبر عن عقلية غير مستحبة بل ومستهجنة في العمل السياسي، لا يمكن ان تنتج تشريعا حقيقيا يهدف لمصلحة الوطن والمواطنين".