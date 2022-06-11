أخبار لبنان
11 حزيران 2022 - 05:17
11/06/2022 05:17:16
عشية زيارة الوسيط الأميركي.. عون وميقاتي يبحثان الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود
عشية زيارة الوسيط الأميركي.. عون وميقاتي يبحثان الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود
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LBCI News Lebanon
عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين.
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