الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إستنكر الإعتداء على مسؤول شؤون الموظفين في مستشفى النبطية

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أكد الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" تضامنه مع مسؤول شؤون الموظفين في مستشفى النبطية الحكومي الدكتور علي السيد الذي تعرض للضرب في مقر عمله في المستشفى.وتوجه إلى وزير الصحة سائلًا: "إلى متى هذه البلطجية والإعتداء على كرامات الناس من موظفين ودكاترة وعمال وممرضين في المستشفيات الحكومية، أما آن الأوان لتفتح كل ملفات الفساد والرشاوى والمنفعة والزبائنية في المستشفيات الحكومية"، مؤكدًا "اللجوء إلى النيابات العامة لتبيان الحقيقة ومعاقبة المعتدين مهما علا شأنهم".وأعلن الإتحاد "كل التضامن والوقوف إلى جانب السيد"، داعيًا إلى "اجتماع طارىء في مقر الإتحاد للهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية وكل العاملين"، مشيرًا إلى أنه "سيكون لنا مواقف تصعيدية مما يجرى ومنها الإعتصام أمام وزارة الصحة حتى تحقيق العدالة".